XVIII Международный форум iFin-2018 , проводимый в начале года, показал значительный рост популярности мероприятия среди профессионального сообщества и высокую заинтересованность самих участников в представлении новейших разработок и инновационных идей в области электронных финансовых услуг и технологий. Компании iSimpleLab, iDSystems и iQStore, входящие в состав консорциума iCAM Group – спонсора и участника форума — не стали исключением.

Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть по ссылке .

iSimpleLab

Чрезвычайной популярностью на форуме iFin-2018 пользовалась разработка компании iSimpleLab — платформа ДБО iSimpleBank 2.0 , которая за время мероприятия упоминалась в пяти презентациях и четырех из шести проведенных на форуме секциях обсуждений. Президент iSimpleLab Дмитрий Мирошников (презентация "Современная инфраструктура высоконагруженной системы ДБО на основе Kubernetes") и директор по продажам Алексей Колесников (презентация «Как попасть в портал и можно ли из него выйти?») в двух параллельных блоках представили технологические инновации, примененные в платформе iSimpleBank 2.0, помогающие банкам строить современные дистанционные сервисы, не испытывая ограничений с точки зрения инфраструктуры и интерфейса для клиента. Также была представлена разработка этого года — портал, который сейчас является уникальным предложением среди поставщиков традиционных систем ДБО.

Основываясь на платформе iSimpleBank 2.0 и API-интерфейсе от компании iSimpleLab, был реализован ряд интересных проектов. Так, аудитории iFin-2018 рассказали о практическом применении опыта iSimpleLab в проекте по построению высоконагруженной системы ДБО в банке УРАЛСИБ. Открытый технологичный API платформы iSimpleBank 2.0 отметили и спикеры из «РосЕвроБанк» в докладе об успешном решении для малого и среднего бизнеса , запущенном в банке, ранее не имеющем больших проектов в этом сегменте клиентов (посмотреть презентацию можно по ссылке ). Глава дирекции малого бизнеса БКС Банк говорил о проекте «Сфера» — понятном сервисе для малого бизнеса. Он указал на преимущества использования платформы iSimpleBank 2.0 для реализации идей группы БКС в банковской сфере. Отметили API-интерфейс платформы iSimpleBank 2.0 и в докладе от «Артсофт».

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«Форум iFin-2018 подтвердил верное стратегическое движение компании iSimpleLab в сторону построения технологически совершенного и внешне привлекательного для клиентов сервиса дистанционного обслуживания будущего».

iQStore

Новую версию омниканальной экосистемы коммуникаций с клиентами iQChannels продемонстрировала на форуме компания iQStore. Аудитория iFin ознакомилась с реализованной концепцией единой коммуникационной платформы. Ознакомиться с презентацией можно по ссылке .

Генеральный директор iQStore Станислав Хоменко:

«Высокие требования, которые предъявляет современный мир к банковским и небанковским сервисам, заставляет всех смотреть в сторону цифровой трансформации. Этот процесс охватывает все аспекты: от банковских сервисов до заказа такси. Коммуникация, как одна из основных потребностей человека, тоже трансформируется. Реакция аудитории форума iFIn показала, что решение iQChannels , поддерживающее современный технологический стек и возможности имплементации в архитектуру любой организации — словно «волшебная пилюля» от офлайновой смерти, которую так давно ожидал рынок. Платформа iQChannels и вложенные в нее идеи без крупных инвестиций способны дать вторую жизнь любому бизнесу».

iDSystems

Новые госсервисы, доступные гражданам в электронном виде и помогающие банкам выстраивать новые отношения с клиентами, представила на форуме iDSystems. Генеральный директор компании Андрей Федорец говорил об услугах, которые можно получать не только в подразделениях госорганов, но и в офисах банков, в том числе виртуальных, представленных на порталах, маркетплейсах или просто в системах ДБО.

Новый год iDSystems начала с вывода на рынок множества программных решений для создания в банках удобных и необходимых для клиентов сервисов. Одни из главных трендов — широкое внедрение E-invoicing в поддержанном ЦБ формате «системы быстрых платежей», полная удалённая (биометрическая) идентификация физических лиц, которая позволит гражданам России в дальнейшем дистанционно получать не только финансовые, но и страховые, медицинские и образовательные услуги. Эти темы неоднократно поднимались в секциях дискуссий и на круглых столах форума iFin-2018, в которых принял активное участие и генеральный директор iDSystems Андрей Федорец. Ведь не секрет, что программные решения компании для этих сфер, в том числе и модуль « ЭДО с ЕБС . Регистрация биометрических образцов», уже установлены в большинстве банков, участвующих в пилотном проекте Минкомсвязи.

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец:

« На площадке iFin представители банковского сообщества, без преувеличения, одними из первых узнали о новых госсервисах и уровне их доступности. Ажиотаж на стенде нашей компании и наших партнеров по консорциуму iCAM дает нам уверенность в необходимости дальнейшего развития и расширения продуктов от iDSystems для кредитных организаций. Ведь сегодня для банков клиентоориентированность особенно важна, как возможность предоставлять не только услуги, но и удобный сервис, а также обеспечивать себе фору в конкурентной борьбе».

iCAM Group

Объединенный креативный стенд iSimpleLab, iDSystems и iQStore вызвал повышенное внимание аудитории iFin-2018, а выступления представителей компаний в сессиях деловой программы, оживленные дискуссии на самые актуальные темы, возбудили интерес коллег и потенциальных клиентов. Рабочей активности iCAM на форуме немало поспособствовал новый сервис, предложенный организаторами — возможность взаимодействия с участниками мероприятия до его начала, назначениt встреч, networking. С использованием этих инструментов iSimpleLab, iDSystems и iQStore организовали более 50 совещаний на площадке форума, оптимизировали эффективное расписание переговорной комнаты, которая была задействована в режиме нон-стоп. Итог — высокая концентрация конструктивных встреч с действующими и потенциальными клиентами iSimpleLab, iDSystems и iQStore. И представители компаний уже сейчас могут с уверенностью сказать, что по итогам многих переговоров на iFIn-2018 будут заключены договоры о сотрудничестве.

Генеральный директор iCAM Group Дмитрий Барсуков:

«Консолидирующей идеей форума стала мысль о том, что серьёзным прорывом, способным изменить электронные финансовые сервисы, станет синергия последовательного улучшения разного рода начинаний, которая вполне может произойти уже в этом году. Посмотрим, что ждет нас на последующих специализированных мероприятиях. И, конечно, консорциум iCAM с нетерпением ждет новых встреч, чтобы представить профессиональному сообществу и рынку новые разработки iSimpleLab, iDSystems и iQStore».

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group