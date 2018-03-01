Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства призвал снизить ставку по ипотеке до 7% годовых, заявил, что такая процентная ставка будет достигнута в течение одного-двух лет.

«Будет», — сказал журналистам Греф.

Как заявил Владимир Путин, среднюю ставку по ипотеке нужно снизить до 7—8% годовых, но стремиться к 7%. По его словам, в декабре 2017 года средняя ставка рублевых ипотечных кредитов опустилась ниже 10%, а в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.

За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семейств, подчеркнул президент.



