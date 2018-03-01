Советник президента РФ Сергей Глазьев подчеркнул, что «если правильно эмитировать и использовать цифровые валюты, то украсть их невозможно».
80% денег, выделенных банкам на борьбу с кризисом в 2008 году, были выведены за рубеж. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев на форуме «Криптосреда», сообщает RNS.
«Когда реализовывалась антикризисная программа, наш президент потребовал от денежных властей принять меры по недопущению банковского кризиса, и Центральный банк влил в экономику два триллиона рублей для спасения банковской системы. Коммерческие банки так и не сделали второй шаг. По призыву президента они эти деньги должны были довести до реального сектора, вместо этого 80% денег, которые были эмитированы на борьбу с кризисом, были направлены на покупку иностранной валюты, и значительная часть вышла за границу через офшоры», — сказал он.
Глазьев подчеркнул, что «если правильно эмитировать и использовать цифровые валюты, то украсть их невозможно».
В 2010 году, выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках борьбы с кризисом государство выдало банкам кредиты более чем на 2 трлн рублей.
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