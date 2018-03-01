80% денег, выделенных банкам на борьбу с кризисом в 2008 году, были выведены за рубеж. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев на форуме «Криптосреда», сообщает RNS .

«Когда реализовывалась антикризисная программа, наш президент потребовал от денежных властей принять меры по недопущению банковского кризиса, и Центральный банк влил в экономику два триллиона рублей для спасения банковской системы. Коммерческие банки так и не сделали второй шаг. По призыву президента они эти деньги должны были довести до реального сектора, вместо этого 80% денег, которые были эмитированы на борьбу с кризисом, были направлены на покупку иностранной валюты, и значительная часть вышла за границу через офшоры», — сказал он.

Глазьев подчеркнул, что «если правильно эмитировать и использовать цифровые валюты, то украсть их невозможно».

В 2010 году, выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках борьбы с кризисом государство выдало банкам кредиты более чем на 2 трлн рублей.