Ставка по ипотеке в России снизится до 7% годовых в течение следующих двух лет, а количество семей, взявших ипотеку, превысит 1 млн 300 тыс. в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.



«Это (снижение ставки по ипотеке до 7% годовых) реально, и, по наши оценкам, это перспектива ближайших двух лет», — отметил Плутник, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства заявил о необходимости снизить среднюю ставку по ипотеке до 7%.

По словам главы АИЖК, у граждан, уже выплачивающих ипотеку, к моменту снижения ставки будет возможность перекредитоваться.

«Наш прогноз, что в этом году общее количество семей превысит 1,3 миллиона тех, кто возьмет ипотеку и купит квартиры. При этом ставки будут снижаться. Сейчас уже ставки в районе 9,6% по стандартному кредиту», — отметил Плутник.

В послании Федеральному собранию Путин отметил рост числа выданных ипотечных кредитов. По его словам, в декабре 2017 года средняя ставка рублевых ипотечных кредитов опустилась ниже 10%, а в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.

За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семейств, подчеркнул президент.