АО КБ «Форбанк» предлагает новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – онлайн-кассы Эвотор, адаптированное к 54-ФЗ.

Онлайн-кассы внесены в реестр ФНС и работают со всеми операторами фискальных данных, имеют настраиваемый личный кабинет для управления бизнесом. Кроме того, существует возможность подключения дополнительного оборудования и интеграции с другими программами, говорится в сообщении Форбанка .

Касса Эвотор реализована на системе Android и позволяет работать не только с кассовым программным обеспечением, но и дрyгим полезным ПО.