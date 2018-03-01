Администрация Facebook представляет в десятках стран функцию, позволяющую искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети.

С введением в прошлом году такой функции на Facebook в США и Канаде появились создали новые возможности для бизнеса - возможность создания вакансий, управления приложениями и создание графика собеседований. Пользователи, ищущие работу, также могут настроить оповещения, которые им интересны, говорится в сообщении Facebook .

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 5 тыс. человек, каждый четвертый американец при помощи этой соцсети ищет или уже нашел работу.

Администраторы компаний могут создавать посты о вакансиях непосредственно от их страниц, указывая необходимые подробности. Объявления будут появляться в нескольких местах на Facebook, в том числе на публичной странице, на панели рабочих мест, в ленте новостей. Предприятия также могут управлять своими приложениями и общаться с заявителями, в том числе с помощью опросов и отправки автоматических напоминаний напрямую через мессенджер.

Пользователи, находящиеся в поиске работы, в профильной вкладке смогут просматривать вакансии, которые были размещены другими пользователями. С помощью сервиса можно отправить потенциальному работодателю резюме и, в случае, если он проявил интерес, договориться о собеседовании.

Facebook отмечает, что с 2011 года соцсеть потратила более $1 млрд на поддержку малого бизнеса, а также на то, чтобы помочь пользователям в поиске работы. Столько же администрация соцсети планирует инвестировать в данную сферу в текущем году.