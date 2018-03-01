Лимит вложений в криптовалюты может зависеть от образования инвестора, заявила руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элина Сидоренко в кулуарах форума «Криптосреда».

По ее словам, сейчас ограничивается количество так называемых непрофессиональных инвесторов. Этот вопрос серьезно обсуждается на ряде экспертных площадок, ставится под сомнение сумма в 50 тыс. рублей относительно вложения в токены, которая указана в текущей версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», сообщает RNS .

«Я думаю, этот вопрос будет все-таки рано или поздно решен, но уже есть такая позиция, что вопрос об определении лимита может зависеть и от того, имеет ли лицо специальное образование. Во многом это правильно, это позволит нам ограничить круг лиц, не допустить последствий МММ», — пояснила Элина Сидоренко.