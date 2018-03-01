Экспобанк и Финтех PimPay будут сотрудничать в рамках запуска нового продукта Ecom-Invest. Совокупный размер кредитной линии составляет 200 млн рублей с потенциалом к увеличению, сообщили в пресс-службе Экспобанка .

«Ecom-Invest — это новый продукт, при запуске которого PimPay становится технологической платформой — посредником между финансирующим инвестором и интернет-магазином. Экспобанк сможет кредитовать игроков российского рынка e-commerce, являясь одним из первых партнеров проекта (ранее к проекту уже подключилась платформа, которая объединяет инвесторов и заемщиков Mintos)», — говорится в релизе.

Планируется, что уже в 2018-м к Ecom-Invest смогут присоединиться другие инвесторы — юридические лица. На площадке PimPay будут предлагаться займы интернет-магазинов в диапазоне от 10 тыс. и до 10 млн рублей в среднем, со сроком погашения до 45 дней, добавили в пресс-службе.

