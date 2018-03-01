Ecom-Invest – это новый продукт, при запуске которого PimPay становится технологической платформой - посредником между финансирующим инвестором и интернет-магазином. Экспобанк сможет кредитовать игроков российского рынка e-commerce, являясь одним из первых партнеров проекта (ранее к проекту уже подключилась платформа, которая объединяет инвесторов и заемщиков Mintos).

По словам председателя правления ООО «Экспобанк» Алексея Санникова: «Мы отмечаем рост российского рынка eCommerce. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рынок электронной торговли в 2017 году превысил 1 трлн. рублей, увеличив объем на более чем 20 % по сравнению с прошлым годом. Команда банка следит за трендами и предоставляет клиентам своевременный и востребованный продукт».

«Для нас это знаковая сделка. Российский рынок электронной коммерции быстро развивается и имеет огромный потенциал. Мы объединяем взаимно заинтересованные друг в друге стороны. С одной стороны это инвесторы, которые ищут надежный способ вложить капитал, с другой стороны - это интернет-магазины, для которых остро стоит вопрос финансирования оборотного капитала. Мы рады, что первые шаги в данном направлении мы делаем вместе с Экспобанком, проявившим инновационно-ориентированный подход и профессионализм», - рассказывает Сергей Ументаев, директор по проектам PimPay.

Планируется, что уже в текущем году к Ecom-Invest смогут присоединиться другие инвесторы (юр. лица). На площадке PimPay будут предлагаться займы интернет-магазинов в диапазоне от 10 тысяч и до 10 миллионов рублей в среднем, со сроком погашения до 45 дней.