Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не повлияло на курс российского рубля. К такому мнению пришли опрошенные Банки.ру аналитики.



Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев отмечает, что на биржевых индексах послание президента также не отразится.

«Послание отражает общий положительный настрой значительной части внутренних и международных инвесторов — консенсус, который уже давно сложился, в результате чего индекс Мосбиржи и так уже с июня прибавил 450 единиц, это 25% роста, и превосходит на сегодня максимумы 2017 года. Но наши акции и индексы ориентируются больше не на политические события, а на общий экономический фон внутри, а также на поведение биржевых индексов снаружи — в Америке, в Европе, а там индексы как раз третий день снижаются», — отмечает эксперт.

Рынки не восприняли объявление о новейшем вооружении негативно, а индекс Мосбиржи отыграл утреннее падение и вернулся к котировкам открытия торгов, добавляет аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

«Игра военными мускулами в данном случае означает рекламу возможностей нашего ВПК, который президенту приходится поддерживать лично, чтобы преодолеть негативный элемент от санкций», — отмечает он.

При всей полярной разнице во мнениях и эмоциях, которые вызвало послание Путина Федеральному собранию, есть одно обстоятельство, которое вряд ли кто-то будет отрицать, — в России есть своя повестка, и она все более независима от наиболее насущных вопросов, волнующих американцев и европейцев, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

В этой связи единой реакции рынков — так сказать, единого душевного порыва — не возникло, считает эксперт. «Акции продолжают торговаться согласно своим индивидуальным историям: «Газпром» падает на разрыве отношений с украинским «Нафтогазом», хотя при этом «Магнит», так же как и «Аэрофлот», наоборот, выглядят бодрячками (прибавки с открытия торгов +3,46% и +2,36% соответственно), восстанавливаясь от своих состояний чрезмерной перепроданности», — комментирует он.

«Рубль вообще проигнорировал главную ТВ-программу страны, продолжив как ни в чем ни бывало коррекцию против доллара и евро. Основная причина — укрепление доллара в ожидании более агрессивного, нежели ранее ожидалось, повышения процентных ставок. Словом, речь президента — для избирателей, но не для усталых рынков и сбитого с толку бизнеса», — подытожил эксперт.

Ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, напротив, считает, что по факту озвучивания информации российская валюта начала просадку.

«Теперь же, когда мы получили заявления главы страны о готовности рассматривать применение ядерного оружия как сигнал к ответному шагу, можно ждать, что рубль сохранит нисходящую динамику. В период массовой неопределенности, политического накала инвесторы предпочитают выходить из рисковых активов, коим является рубль. То есть можно ждать, что в мире доллар получит поддержку роста под влиянием этих новостей, а российская валюта к доллару снизится», — комментирует эксперт.



Со своей стороны главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что рубль все равно бы ослаб «примерно на эти же 40 копеек за счет мировых рынков».