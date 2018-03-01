Доля финансового фишинга в 2017 году составила 54%, достигнув рекордного уровня. Годом ранее этот показатель составлял 48%, а еще раньше (в 2015 году) — 34%, свидетельствуют данные исследования «Лаборатории Касперского».

Более половины (54%) всех фишинговых атак пришлось на сайты, связанные с финансовыми услугами: банки, платежные системы, интернет-магазины и т. д. При этом практически каждая четвертая попытка загрузки фишинговой страницы, заблокированная решениями «Лаборатории Касперского», была связана с банковским фишингом.



«В условиях возросшего интереса фишеров к финансовым сайтам и сервисам пользователям стоит быть особенно внимательными в Интернете . Создавая поддельные веб-страницы и имитируя популярные финансовые сервисы, злоумышленники стараются заполучить те данные пользователя, которые откроют им прямой доступ к его деньгам. Так что прежде чем вводить номер кредитной карты или учетные данные в системе онлайн-банкинга, стоит убедиться, что вы делаете это на официальной безопасной странице нужного вам сайта», — поясняет ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова.

Собранные компанией статистические данные также говорят о том, что фишеры стали значительно чаще атаковать пользователей Mac-устройств: доля финансового фишинга, с которым сталкиваются пользователи Mac, увеличилась почти вдвое (31% в 2016 году против 56% в 2017-м).

Одновременно с этим число атак банковских троянцев, в том числе мобильных, продолжает снижаться: на 30% в случае с классическими компьютерными зловредами и на 15% в случае с Android-программами.



Россия остается в первой тройке наиболее атакуемых стран. Так, по количеству пользователей, атакованных банковскими троянцами, Россия занимает второе место (20%). А по числу атак мобильных банковских троянцев Россия является безусловным лидером, значительно опережая все другие страны — на ее долю приходится 90% подобных атак. Эксперты объясняют это высокой популярностью СМС-банкинга, который упрощает для злоумышленников процесс кражи денег.