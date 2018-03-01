Локо-Банк приобрел на условиях публичных безотзывных оферт все предъявленные к выкупу биржевые облигации серий БО-05, БО-06 и БО-07. Об этом банк сообщил в четверг, 1 марта.

Решение о досрочном приобретении размещенных на рынке биржевых облигаций по соглашению с их владельцами было принято советом директоров эмитента 8 февраля 2018 года. Банк тогда объявил, что в рамках публичной безотзывной оферты 27 февраля обязуется приобрести до 4 млн облигаций БО-05, до 3 млн облигаций БО-06 и до 3 млн облигаций БО-07 по номинальной стоимости. С учетом номинала облигаций — 1 тыс. рублей за бумагу — общая стоимость выкупаемых с рынка бумаг могла составить до 10 млрд рублей.

«27 февраля 2018 года на условиях публичной безотзывной оферты банк выкупил 14 009 облигаций серии БО-05, 43 799 облигаций серии БО-06 и 1 285 облигаций серии БО-07», — указано в сегодняшнем релизе.

Таким образом, банк выкупил с рынка бумаги в общей сложности на 59,093 млн рублей (на 14,009 млн, 43,799 млн и 1,285 млн рублей соответственно).



«Успешно реализовав предложенные оферты, банк выполнил задачу по снижению стоимости обслуживания кредитных обязательств, оптимизировал баланс активов и пассивов путем снижения избыточной ликвидности и позволил инвесторам комфортно зафиксировать полученную прибыль», — отметил заместитель председателя правления КБ «Локо-Банк» Павел Вознесенский.