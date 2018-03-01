Банк России 1 марта принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь». Уведомление об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах», — говорится в сообщении.



Действие лицензий прекращается с 1 декабря 2018 года. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 1 декабря текущего года, указывает ЦБ.

Инвестиционную финансовую компанию «Метрополь» основал в 1995 году Михаил Слипенчук. Он был ее генеральным директором до декабря 2011 года, затем до сентября 2016-го являлся депутатом Государственной думы VI созыва, а в июне 2017 года вновь возглавил компанию.



Отметим, что до лета прошлого ИФК «Метрополь» и напрямую Слипенчук владели более чем половиной акций ЯР-Банка. В июле пакет был продан японскому финансовому холдингу SBI Holdings, который в итоге стал единственным владельцем банка и в феврале этого года переименовал его в Эс-Би-Ай Банк.

Также Слипенчук был в свое время крупнейшим бенефициаром Международного Акционерного Банка , чья лицензия была отозвана в феврале 2016-го.

