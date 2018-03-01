Центробанк согласился с предложением Сбербанка исключить из черного списка 1,2 тыс. бизнесменов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов в ходе конференции «ВЭД. Новый уровень Digital».

«ЦБ дал положительный ответ», — заявил он.

Банк России рассылает кредитным организациям с июля 2017 года списки сомнительных клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если предприниматель ведет реальную деятельность, то у банка есть механизмы для его возможной реабилитации, пояснял ранее Анатолий Попов. «Например, если человек уверен в своей добропорядочности, но допустил какую-то ошибку, серию случайных операций, то банк готов рассматривать такие случаи на предмет реабилитации клиента», — заключил старший вице-президент Сбербанка.