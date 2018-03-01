Бывшего заместителя председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Сергея Мещанова отпустили под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Ранее Приволжский районный суд Казани продлил срок домашнего ареста Мещанова до 28 февраля. Его задержали в феврале 2017 года в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий по делу инвесткомпании «ТФБ Финанс» («дочка» Татфондбанка), возбужденного после заявлений граждан о хищении денег, переданных компании в доверительное управление.

«В отношении Мещанова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, а также других руководящих сотрудников банка арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом.

По данным следствия, в 2016 году сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и хищения средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии более 3 млрд рублей кредита перевели на счета аффилированных организаций банка.