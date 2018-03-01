Бизнес-платформа «Битрикс24» запустила сервис аренды готовых сайтов под интернет-магазины со встроенной системой CRM для малого бизнеса.

Как сообщает компания , Интернет-магазин 2.0 — новый продукт в «Битрикс24», который поможет продавать онлайн уже через 15 минут. Готовый, удобный, с полным комплектом для продаж в Интернете, в единой связке с CRM и CRM-маркетингом.

Компания обещает клиентам бесплатную инфраструктуру, в которую входят хостинг, домен .bitrix24.shop, готовые дизайн-шаблоны, интеграция платежных систем и сервисов доставки, учет складских остатков и прочее.

История переписки и покупок пользователя будет автоматически заноситься в его CRM-карточку, а система будет подсказывать менеджеру следующие шаги по воронке продаж, сообщает VC.ru . Предприниматель также получит инструменты для email- и SMS-рассылок по клиентам и встроенный механизм показа таргетированной рекламы в «Яндексе», Google, «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Компания предлагает 4 тарифных плана, среди которых 1 бесплатный. Он рассчитан на команду до 12 человек и включает 5 ГБ дискового пространства, 100 карточек товаров, поддержку физической и облачной кассы для 54-ФЗ.