Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно которому биткоин признан платежным средством. При этом покупки, совершенные за криптовалюту не будут облагаться налогом на отток капитала, как это происходит в США, где BTC считается имуществом.

По словам представителей правительства, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, поскольку эти так называемые виртуальные валюты используются теми, кто участвует в транзакции, как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.

Как напоминает РБК , ранее Центральный банк Германии заявил о необходимости жестко контролировать развитие отрасли на международном уровне. По мнению директор организации Йоахима Вюрмелинга цифровая валюта обладает «безграничностью», из-за чего ее трудно регулировать.