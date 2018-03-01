Пользователь, который приобретает товар или оплачивает услугу цифровыми деньгами будет платить НДС.
Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно которому биткоин признан платежным средством. При этом покупки, совершенные за криптовалюту не будут облагаться налогом на отток капитала, как это происходит в США, где BTC считается имуществом.
По словам представителей правительства, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, поскольку эти так называемые виртуальные валюты используются теми, кто участвует в транзакции, как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.
Как напоминает РБК, ранее Центральный банк Германии заявил о необходимости жестко контролировать развитие отрасли на международном уровне. По мнению директор организации Йоахима Вюрмелинга цифровая валюта обладает «безграничностью», из-за чего ее трудно регулировать.
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