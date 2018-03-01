«Автокарта» позволяет получать уникальную для российского рынка экономию на топливе — до 13%.

Например, при покупке топлива и сопутствующих товаров на заправках сети Татнефть по «Автокарте» категории Platinum клиенты получат 10% кэшбэк от Банка ЗЕНИТ, а при покупке по карте категории Gold — кэшбэк в размере 7%. В дополнение к этому партнер Банка — компания Татнефть — предоставляет 3% скидку на все покупки при оплате «Автокартой».

На АЗС других топливных компаний, а также при оплате услуг автомоек, парковок и платных дорог, кэшбэк составит 5%. При покупках в остальных торговых точках — 1-1,5% в зависимости от категории карты. Максимальный размер возврата средств по карте Platinum — 5000 рублей за календарный месяц, по карте Gold — 3000 рублей.

Стоимость обслуживания «Автокарты» составляет 249 рублей в месяц для платиновой карты и 99 рублей для золотой. Однако карта может быть бесплатной для тех, кто активно ей пользуется. Чтобы не платить комиссию за обслуживание, достаточно потратить 30 000 рублей в месяц по карте Platinum и 10 000 рублей — по карте Gold.

По желанию клиента Банк ЗЕНИТ может выпустить «Автокарту» как в дебетовом, так и в кредитном варианте. Процентная ставка по кредитной карте составляет 26% годовых, льготный период – до 50 дней, кредитный лимит – до 1 000 000 рублей по карте Platinum и до 300 000 рублей по карте Gold.

Среди дополнительных преимуществ «Автокарты» — возможность управления денежными средствами при помощи мобильного-банка и Интернет-банка, бесплатное пополнение с карт сторонних банков, бесплатное снятие до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах любых банков (для карт категории Platinum, до 2 снятий в месяц).

«Новая «Автокарта» Банка ЗЕНИТ уникальна тем, что это первый на рынке полностью технологически интегрированный совместный продукт банков и Группы «Татнефть». При этом, благодаря стратегическому партнерству с Татнефтью, обладающей широкой сетью заправок по всей стране, нам удалось предложить одну из самых выгодных систем кэшбэк для автомобилистов», — прокомментировал Дмитрий Юрин, директор розничного блока Банка ЗЕНИТ.

«Visa уже много лет работает с Банком ЗЕНИТ и рада стать его ключевым партнером в запуске «Автокарты» — полезного инструмента экономии на топливе для многочисленной аудитории автолюбителей. При оплате «Автокартой» на заправках сети Татнефть держатели карт смогут получать кэшбэк и скидки на топливо с совокупной выгодой более 10% от суммы платежа. Мы уверены, что карта будет востребована среди автомобилистов и поможет им оптимизировать расходы на бензин и сопутствующие услуги и товары, и намерены и в дальнейшем сотрудничать с Банком в разработке продуктов для его клиентов», — отметил Станислав Исмагилов, руководитель департамента продуктов Visa в России.

«В современных высококонкурентных условиях без предоставления клиентам привлекательных предложений, позволяющих им совершать выгодные покупки, крайне тяжело сохранять и увеличивать свою долю рынка. Новый продукт банка ЗЕНИТ – «Автокарта» является инструментом, предоставляющим автовладельцам возможность экономить до 13% от суммы покупки на АЗС «Татнефть», что является действительно выгодным предложением на рынке. Мы уверены, что ее использование крайне положительно отразится на уровне лояльности автовладельцев и позволит привлечь новых клиентов как в банк ЗЕНИТ, так и на автозаправочные станции Татнефть» - заметил Ленар Фархутдинов, начальник группы рекламы и программ лояльности УРНиН ПАО «Татнефть».





Подробнее об «Автокарте» и условиях — на сайте Банка .