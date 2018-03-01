Московский Джей энд Ти Банк завершил присоединение подконтрольного банка «Хованский», базировавшегося в Пушкино Московской области. Информация пока не отражена на сайтах банков и на странице «Хованского» у ЦБ, но в ЕГРЮЛ относительно «Хованского» имеется запись от 28 февраля 2018 года о «прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения».

Решение о присоединении «дочки» Джей энд Ти Банк принял 22 декабря 2017 года, а 26 декабря Центробанк официально уведомил о начале этой реорганизации.

Согласно данным рэнкинга Банки.ру, Джей энд Ти Банк на 1 февраля текущего года занимает 159-е место среди российских банков по размеру активов, а банк «Хованский» — 402-е.

В свое время, еще в 2012 году, московская мэрия пыталась обанкротить банк «Хованский» за долги по векселям, но суд счел иск преждевременным (у банка была отсрочка по выплатам, срок действия которой на момент тяжбы не истек) и не удовлетворил его.



Основными собственниками Джей энд Ти Банка выступают граждане Словакии Йозеф Ткач и Иван Якабович через одноименный чешский банк (J&T Banka); в число совладельцев также входят ряд граждан Китая.