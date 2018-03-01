Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка «Евромет». Иск на сумму более 5,225 млрд рублей подан в отношении Шутова И. Б., Мокаева Э. Э., Скопинова Д. А., Атаманова А. И., Рахубы В. С., Губина Г. А., Шарова А. В. и Самойловой Л. В., указано в сообщении агентства.

Напомним, банк «Евромет» лишился лицензии 27 августа 2015-го и был признан банкротом в середине октября того же года. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

Игорь Шутов возглавлял правление банка, в которое также входили Георгий Губин, Алексей Шаров и Людмила Самойлова. Эдуард Мокаев, Анатолий Атаманов, Владимир Рахуба, а также Шутов и бенефициарный владелец банка Дмитрий Скопинов составляли совет директоров банка (Мокаев его возглавлял).

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам). Кроме того, при наличии соответствующих оснований не принимались меры по предупреждению банкротства банка, отмечает АСВ и указывает, что данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Ранее ЦБ, поясняя решение об отзыве лицензии у «Евромета», отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы. Исполнение требований о формировании адекватных принятым рискам резервов привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Кроме того, «Евромет» незадолго до отзыва лицензии фактически прекратил обслуживание клиентов.

Руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова предположила , что подконтрольный бизнесмену и девелоперу Дмитрию Скопинову «Евромет» мог быть замешан в деле о мошенничестве инвестиционной компании.

В январе 2016 года ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Евромет» в 5,4 млрд рублей.



Летом 2016 года стало известно о приговоре Дорогомиловского райсуда Москвы в отношении Игоря Шутова по редко применяемой в уголовной практике статье 172.1 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Банковский топ-менеджер был оштрафован на полмиллиона рублей.