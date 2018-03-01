Аналитики «Эксперт РА» в 2018 году ожидают роста ВВП России на уровне 1,8% и считают, что он недотягивает до среднемирового. Об этом говорится в макропрогнозе рейтингового агентства (есть в распоряжении Банки.ру).

«Предприятия выводят деньги из оборота и размещают их на срочных депозитах, рассчитывая на лучшие экономические условия. В 2018 году мы ожидаем роста в 1,8% ВВП. Даже несмотря на хорошие цены на сырье, его уровень недотягивает до среднемирового», — говорится в материалах.

Эксперты также отмечают, что налоговая нагрузка продолжает расти опережающими темпами по сравнению с динамикой ВВП. Применение новых технологий и инструментов администрирования позволяет получать большие поступления при неизменности ставок. С 2018 года НДС в группе отраслей (реализация лома и отходов черных и цветных металлов и тому подобное) перекладывается на покупателя. Есть версия, что данные отрасли являются тестовой группой и в будущем все больше отраслей перейдут на НДС, уплачиваемый покупателем, заключили в «Эксперт РА».

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru