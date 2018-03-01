Центральный банк России с 28 февраля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,3742 руб., что ниже предыдущего дня на 70,25 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,63 коп.

«Пик налоговых выплат и аукционы Минфина позади. Рубль до конца недели останется без поддержки. Считаю, что на фоне общего укрепления американской валюты курс пары доллар/рубль вернется в область 56,70-56,80 руб. В паре евро/рубль сохранится боковой тренд в диапазоне 68,50 – 69,00 руб.», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По мнению Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, на фоне отступления рынка энергоносителей и отсутствия поддержки российской валюты со стороны налогового периода, рубль в начале дня ослабнет по отношению к основным мировым валютам.

«Так, доллар может подняться выше отметки 56,4 рубля, сделав тем самым еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. Отметим, что в текущий момент единственной поддержкой для рубля может стать высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на российские ОФЗ. Основным же фактором сейчас выступает динамика цен на нефть, что пока не дает «медведям» в американской валюте существенных поводов для перехвата инициативы», - поясняет он.

Рубль будет отыгрывать нефтяной негатив, а затем тон будет задавать динамика доллара, который будет ждать обильного блока статистики и второго выступления Пауэлла, комментирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс. Ожидания повторения позитивной риторики, вероятно, будут удерживать «американца» на плаву в ущерб рублю. В этих условиях пара может протестировать область сопротивления 56,50 руб.

Рубль хоть и оставался вчера относительно стабильным на негативном внешнем фоне, сегодня своих позиций может не удержать и потерять копеек 30, прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.