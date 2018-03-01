Альфа-Банк предоставил финансирование Группе компаний ЕВРАЗ в объеме $300 млн. Срок обязательств составляет 5 лет.

Привлеченные средства были использованы для погашения текущей задолженности ЕВРАЗа.

«Альфа-Банк поддерживает долгосрочные отношения с Группой компаний ЕВРАЗ. Работая с надежными заемщиками, мы готовы не только выдавать крупные суммы, сопоставимыми с возможностями крупнейших государственных банков, но и оперативно принимать решения, достигая при этом взаимовыгодных условий финансирования. Своевременная реакция Альфа-Банка на возможности, предоставленные рынком, позволила оптимизировать кредитный портфель Группы компаний ЕВРАЗ: удлинить сроки и снизить процентные ставки», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.