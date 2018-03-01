В связи с этим Альфа-Банк совместно с авиакомпанией предлагают особые условия оформления ко-бренд карт «Аэрофлот - Альфа-Банк» для клиентов банка «Открытие». Предложение будет действовать с 1 марта по 1 июня 2018 года. При оформлении карты категории Platinum и World Black Edition клиенты получат бесплатное обслуживание карты в первый год, 1000 миль в подарок после первой покупки. Кроме того, клиентам будет оформлен пакет услуг «Комфорт» и премиальный пакет услуг «Максимум+» с бесплатным обслуживанием в течение года, а значит им будет доступна выгодная конвертация по курсу биржи, страховка выезжающих за рубеж, трансферы в аэропорты, карта Priority Pass, а также персональный менеджер. Все ранее накопленные по картам мили не сгорают.



«Летные карты – наиболее популярный пластик среди клиентов банка. В условиях улучшения макроэкономической ситуации и роста спроса на travel-услуги логично возрастает конкуренция банков за клиентов, для которых актуальны продукты для путешественников. Для нас важно, чтобы клиенты ощущали реальную ценность продукта и могли в релевантные сроки накопить мили на премиальный билет. Альфа-Банк предлагает выгодные условия для своих клиентов - начисление 2 миль за каждые потраченные по карте 60 рублей. Наше предложение для клиентов банка Открытие особенно актуально в связи с приближающимися праздниками и периодом отпусков. Можно успеть накопить на билеты для всей семьи и слетать в страну, которую давно планировали посетить», - комментирует Даниил Поколодный, директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка.



Чтобы получить карту и пакеты услуг «Комфорт» и «Максимум+» надо просто оставить заявку на сайте Альфа-Банка. Карту доставит курьер в удобное время совершенно бесплатно. Также карту можно получить в любом отделении банка.