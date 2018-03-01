Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «ФК Открытие» на уровне «ВВВ-(RU)» и изменило статус на «Рейтинг на пересмотре — позитивный» (прежний статус — «Рейтинг на пересмотре — развивающийся»). Об этом сообщается на сайте АКРА.

Как поясняется, рейтинговые действия отражают возможное повышение аналитиками в краткосрочной перспективе оценки собственной кредитоспособности банка, что обусловит повышение его рейтинга. Подтверждение рейтинга учитывает следующие факторы: сохранение неопределенности в отношении стратегии развития банка в условиях лишь недавно произошедшей смены менеджмента; продолжение процесса консолидации группы банка в рамках Фонда консолидации банковского сектора и сопутствующую переоценку качества активов; минимизацию краткосрочных рисков в отношении финансовой устойчивости «Открытия» вследствие значительной поддержки банка со стороны государства в лице ЦБ РФ.

Изменение статуса рейтинга на «Рейтинг на пересмотре — позитивный» отражает улучшение показателей достаточности капитала банка по РСБУ после проведенной докапитализации со стороны Банка России, а также формирование значительных резервов под проблемные активы. Пересмотр рейтинга будет завершен в течение ближайших 90 дней по мере получения агентством существенной актуальной информации относительно качества активов банка «ФК Открытие» и иных организаций, входящих в периметр банковской группы.

АКРА классифицирует банк как рейтингуемое лицо с государственным влиянием и оценивает степень влияния государства на банк как очень сильную, а степень его системной значимости — как среднюю. В связи с этим агентство осуществляет повышающую корректировку оценки собственной кредитоспособности банка (она находится на уровне «bb-») на три ступени. Дальнейшая динамика рейтинга, как ожидается, будет в основном отражать изменения в оценке собственной кредитоспособности банка, тогда как изменения в оценке поддержки со стороны государства менее вероятны на горизонте 12—18 месяцев.

Как отмечается в релизе АКРА, к позитивному рейтинговому действию в отношении «Открытия» могут привести стабилизация его показателей достаточности капитала; в среднесрочной перспективе — значительное улучшение качества активов, особенно в отношении корпоративного кредитования; в долгосрочной перспективе — формирование обновленной бизнес-модели и стратегии развития банка, улучшение качества управления.



К негативному рейтинговому действию могут привести дальнейшее снижение уровня собственной кредитоспособности банка в отсутствие компенсирующих мер государственной поддержки.