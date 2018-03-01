Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «АА+(RU)», прогноз — «стабильный». Рейтинг облигаций банка также повышен до уровня «АА+(RU)».

Пересмотр кредитного рейтинга РН Банка обусловлен повышением оценки фактора фондирования и ликвидности, что привело к повышению оценки собственной кредитоспособности РН Банка до «а-», поясняется в релизе АКРА . Повышение кредитных рейтингов выпусков облигаций банка отражает изменение его кредитного рейтинга.

РН Банк — банк со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале. Акционерами банка являются итальянский UniCredit S.p.A. (40%), а также французский автопроизводитель Renault S.A. через дочерний RCI Banque S.A. (30%) и японская компания Nissan Motor Co., Ltd (30%). Ввиду того что РН Банк является кэптивной структурой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, банк сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров преимущественно за счет средств, привлеченных от акционеров.

В числе ключевых факторов рейтинговой оценки банка названы высокая вероятность оказания ему экстраординарной поддержки акционерами, его адекватный бизнес-профиль, значительный буфер абсорбции убытков, подтверждаемый достаточно высоким уровнем основного капитала по регулятивным нормам (Н1.2 и Н1.0 находятся на уровне 10,7% и 12,6% соответственно), адекватная оценка риск-профиля, обусловленная качественной системой риск-менеджмента.



Поясняется, что изменение оценки позиции по ликвидности с удовлетворительной на адекватную обусловлено постепенным переходом банка на более долгосрочное фондирование (в том числе за счет эмиссии трехлетних облигаций — это 23% обязательств) и регулярной пролонгацией межбанковских кредитов и депозитов со стороны акционеров (55% обязательств) на фоне повышения доли факторингового финансирования автодилеров в кредитном портфеле, срочность которого составляет в среднем 35—40 дней. Дисбалансов на длительных сроках не отмечается, при этом РН Банк обладает высокой способностью исполнять обязательства на горизонте 90 дней с учетом существенного профицита краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценарии АКРА и возможности мгновенного привлечения значительной краткосрочной рублевой ликвидности от акционеров. Крупных погашений или оттоков средств на горизонте 12 месяцев не ожидается. Вместе с тем концентрация обязательств РН Банка на крупнейших кредиторах остается высокой (на десять крупнейших приходится 63% ресурсной базы, в том числе на крупнейшего кредитора — 20,3%). Средства регулятора банк не привлекает.