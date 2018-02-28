Японский e-commerce-гигант Rakuten объявил о намерении выпустить собственную криптовалюту, основанную на технологии блокчейн и программе лояльности компании Rakuten Super Points.

Глава компании Хироши Микитани назвал разрабатываемую криптовалюту валютой «без границ», хотя и не обозначил приблизительные сроки запуска проекта, сообщает ForkLog .

Rakuten Coin планируется использовать для поощрения услуг лояльности по всему миру и помощи клиентам в приобретении товаров через различные сервисы и рынки Rakuten. По запущенной 15 лет назад программе лояльности покупатели получают один балл за каждые 100 иен (чуть меньше доллара США), потраченных на сайте.

Создание и запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году. С марта 2015 года маркетплейсы Rakuten принимают биткоин.