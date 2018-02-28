ВВП России в январе 2018 года с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,6% по отношению к декабрю, говорится в оперативной ежемесячной оценке ВЭБа.



«В январе 2018 года индекс ВВП к соответствующему периоду прошлого года вырос на 1,9% против роста на 1,1% в декабре. По оценке Внешэкономбанка, прирост ВВП со снятой сезонностью по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6%, прервав тенденцию последовательного сокращения экономической активности с сентября 2017 года», — отмечается в сообщении.



По данным ВЭБа, положительный вклад в сезонно выравненную динамику ВВП в январе внесли добыча полезных ископаемых (1,7%), обрабатывающие отрасли (3,1%), обеспечение электрической энергией и водоснабжение (1,1%), розничная торговля (1,1%), транспорт (0,5%) и платные услуги (1,1%).

«В январе возобновился рост потребительского спроса после непрерывного спада в предыдущие три месяца. Выросли и розничные продажи, и спрос на платные услуги. За этим стоял как рост заработных плат, так и в целом доходов населения. В январе свою роль сыграли одновременное повышение МРОТ, индексация зарплат части бюджетных работников и перенос с февраля индексаций пенсий. Реальные доходы населения, по нашей оценке, снизились по отношению к январю прошлого года на 6,9%, и это полностью объясняется разовой пенсионной выплатой год назад. При этом по отношению к декабрю доходы в январе увеличились на 1,7%. Кроме того, потребление поддерживается активным ростом кредитов населению», — прокомментировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

