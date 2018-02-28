Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и главного следственного управления МВД по Татарстану совместно с коллегами из республиканского УФСБ России задержали группу лиц, подозреваемых в обналичивании денежных средств.

Как сообщается на сайте МВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что четверо жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые трансакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в размере около 60 млн рублей.

В ходе 14 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, задействованных в схеме обналичивания, обнаружена и изъята оргтехника, использовавшаяся для осуществления платежей посредством систем «Банк — клиент», электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте на общую сумму более 1,7 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители. Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении четвертого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование противоправной деятельности указанных лиц продолжается.