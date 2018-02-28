В России хотят внедрить систему платежей через мессенджеры. В настоящее время эта идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, рассказал Максим Акимов.

Согласно планам программы по развитию цифровой экономики, доля компаний, использующих национальную платежную систему, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.

По словам Акимова, мир платежных карт таким, каким мы его знаем, уйдет в прошлое в скором времени.

«Карты к 2024 году может, и будут, но какая будет пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия», — отмечает первый замглавы аппарата правительства в интервью РИА Новости .

Будет ли в России создана система подобная китайскому WeChat, внутри которой возможно проведение денежных транзакций, Акимов не уточнил. При этом он отметил, что программа по развитию в России цифровой экономики исходит из того, что государство должно быть независимым в вопросе платежей.

«В основе нашего финансового суверенитета необязательно должна быть карта «Мир». Это может быть и платежная система, построенная на использовании новых технологий, в том числе таких, как мессенджеры. Что это будет? Как это будет выглядеть? На этот счет в Банке России, в Ассоциации «Финтех» идут дебаты, и, как мне известно, эксперты приходят к тому, что карта «Мир» не должна быть единственным средством национальной платежной системы», — сообщил Максим Акимов.

При этом он отметил, что речь необязательно идет о разработке «своего», государственного мессенджера под платежную систему. Но государство должно регулировать такую сферу, как криптография — она должна быть отечественной.

Согласно планам властей, доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.