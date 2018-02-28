Конвертация криптовалют в реальные деньги вызовет тяжелейшие экономические и социальные последствия для России, полагает первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, сообщает РИА Новости .

«Мне кажется, что мир криптовалют ждет период стабилизации после бурного неконтролируемого роста», — сказал Акимов в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство поступило верно, заняв «сдержанную позицию» и не позволив сделать из российской экономики «глобальную «песочницу» по отмыванию преступных средств».

«Все прекрасно понимают, что если мы разрешим конвертацию криптовалют в фиатные (обычные. — Прим. ред.) деньги, то это будет иметь тяжелейшие последствия для всей социально-экономической системы. Вместе с тем в сфере финансирования стартапов выпуск токенов, цифровых облигаций вполне применим и эффективен», — отметил собеседник агентства.

Акимов добавил, что в этом году появится правовая основа для обращения криптовалют в России. «Там есть развилки, и мы их пройдем с участием экспертов», — сказал он.