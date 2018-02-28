Указание персональных данных автомобилистов в системе электронных паспортов технического средства (ЭПТС) может стать обязательным. С таким предложением в правительство обратились оператор ЭПТС и Российский союз автостраховщиков (РСА). По их мнению, это необходимо, чтобы избежать проблем с определением собственника при перепродаже автомобиля, пишут «Известия» .



С 2006 года в России действует федеральный закон о персональных данных, нормы которого разрешают гражданам не указывать информацию о себе в цифровом ПТС. «Законодатель решил, что информация о собственнике не обязательна. Мы выполняем эти требования», — заявил глава АО «Электронный паспорт» (оператор системы ЭПТС) Илья Минкин.



Сейчас право собственности конкретного лица на машину удостоверяет бумажный ПТС, который изготовляется Гознаком. Но после внедрения ЭПТС подтверждающим документом станет договор купли-продажи (ДКП).



Граждане чаще всего заключают ДКП в простой письменной форме, бумаги оформляются в автомагазинах. Договор купли-продажи не содержит таких элементов защиты, как, например, водяные знаки. Его нетрудно подделать. Данные о собственнике авто также может подтвердить свидетельство о регистрации транспортного средства, но оно тоже не очень защищено от подделок.

Обезопасить покупателей от недобросовестных продавцов может внесение в ЭПТС персональных данных.

РСА выступает за внесение изменений в постановление правительства РФ № 567, регламентирующее нормы ОСАГО. Тарифы этого вида страхования учитывают место жительства собственника авто, без этой информации страховщики не смогут правильно рассчитать премию, сообщили в пресс-службе союза.

«Сейчас наши совместные с РСА предложения находятся на рассмотрении в министерствах», — сообщил глава АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, желание хозяина нового авто впоследствии без проблем его продать уже сегодня является стимулом для добровольного заполнения графы «собственник».

С июля 2018 года электронные ПТС будут введены на всей территории России, постепенно они появятся и в остальных странах ЕАЭС.