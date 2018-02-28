Значения обязательных нормативов в январе нарушили 25 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 18 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а два банка впоследствии лишились своих лицензий.

Костромской Конфидэнс Банк в январе на протяжении восьми дней нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Стоит отметить, что на начало февраля все установленные нормативы выполнялись банком с избытком, а значение норматива Н1.2 составило 6,8%.

Столичный банк «Агросоюз» на протяжении четырех дней (22, 23, 24 и 25 января) нарушал норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). В эти дни значение норматива превышало 20% при максимально допустимом уровне 3%. На начало нового месяца значение норматива пришло в норму, снизившись до 2,3%.

«Кредит Экспресс», зарегистрированный в Ростовской области, на протяжении 23 дней нарушал норматив долгосрочной ликвидности (Н4) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Отметим, что на начало нового месяца норматив долгосрочной ликвидности Н4 пришел в норму и составил 136,8% (при максимально допустимом значении 120%), однако при этом норматив мгновенной ликвидности Н2 едва превысил минимально допустимый уровень, установленный регулятором, в 15% и составил 15,6%. Значение норматива Н10.1 на начало нового месяца составило 3,7% при максимально допустимом уровне 3%.

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов одиннадцатый месяц подряд. В январе на протяжении 17 дней банком не выполнялся норматив достаточности основного капитала (Н1.2), также три дня банком не соблюдались нормативы достаточности собственных средств Н1.0 и Н1.1. В январе кредитная организация также допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,125%. На начало нового месяца значения всех трех нормативов достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2) находились ниже уровня, установленного регулятором.

Банк ВВБ, в котором с 12 декабря действует временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов , не выполнял все три норматива ликвидности: мгновенной (Н2) — 28 дней, текущей (Н3) — 29 дней, долгосрочной (Н4) — 16 дней. На протяжении одного дня, 31 января, банком были также нарушены все три норматива достаточности собственных средств и нормативы Н7, Н9.1, Н10.1, и Н12.

Сибирский Банк Реконструкции и Развития и Уралкапиталбанк также стали нарушителями обязательных нормативов, установленных ЦБ, в январе. Впоследствии (6 и 15 февраля соответственно) данные банки лишились своих лицензий.

Кроме того, в список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Значения в ячейках — количество дней в январе, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.