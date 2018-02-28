Размер страховых взносов для предпринимателей, которые платят налоги по упрощенной системе (УНС), должен рассчитываться исходя из доходов, а не из прибыли, говорится в письме Минфина. Новые требования министерства могут увеличить размер страховых взносов на 200 тысяч рублей в год, считают опрошенные агентством эксперты.

С 1 января 2017 года изменился порядок администрирования страховых взносов: они были переданы ФНС. Для предпринимателей с УСН взносы исчисляются исходя из доходов без вычета расходов вне зависимости от выбранного объекта налогообложения. В этом году размер взносов не привязан к минимальному размеру труда (МРОТ), но методика расчета осталось прежней, сообщает РБК .

В соответствии с новыми требованиями и разъяснениями Минфина в 2018 году максимальный размер взносов на пенсионное страхование составит 212,4 тыс. руб., а минимальный — 26,4 тыс. руб. Нагрузка на предпринимателей, применяющих УСН, будет расти и в следующие два года: индексация размера фиксированных платежей будет проводиться с опережением инфляции.

При исчислении страховых взносов расходы учитываются, только если предприниматель уплачивает НДФЛ, то есть применяет общую систему налогообложения, говорится в письме Минфина. Для ИП это самый невыгодный режим, с большим объемом отчетности, поясняют эксперты.

Пресс-служба Минфина пока не ответила на вопрос, планируется ли разработка закона, снижающего базу для исчисления страховых взносов ИП, использующих упрощенные налоговые режимы.​