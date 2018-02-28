В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, в сентябре 2017 года в отдел «К» УМВД России по Ульяновской области поступила информация о деятельности группы лиц, занимавшихся за денежное вознаграждение разглашением сведений, составляющих банковскую тайну.

Предварительно установлено, что житель Санкт-Петербурга разместил в Интернете объявление, согласно которому предлагал за денежное вознаграждение оказать содействие в получении сведений о клиентах одного из банков. Получая заказы, 24-летний молодой человек сообщал о них своему знакомому, который работал в службе поддержки ульяновского филиала банка и имел доступ к соответствующим базам данных. В результате номера банковских карт, персональные данные клиентов, их паспортные данные, баланс по счету, кодовое слово направлялись заказчику. С целью конспирации все общение как с заказчиком, так и между предполагаемыми злоумышленниками осуществлялось только посредством различных мессенджеров. В ходе оперативного сопровождения сотрудники отдела «К» установили несколько фактов незаконного разглашения фигурантами сведений, составляющих банковскую тайну.



В настоящее время уголовное дело по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством РФ, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, из корыстной заинтересованности наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, напоминают в МВД.