Банком России детализирован порядок расчета доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга и установлен порядок раскрытия головной организацией банковского холдинга, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней.

Принятые новации содержатся в указаниях Центробанка, которые официально публикуются 28 февраля 2018 года:

Указание от 27.11.2017 № 4618-У «О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга»;

Указание от 27.11.2017 № 4619-У «О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности».

Указание от 27.11.2017 № 4620-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У «О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях».

Как сообщает пресс-служба регулятора, все указания вступают в силу через 10 дней после дня их официального опубликования.