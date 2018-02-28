Повышение МРОТ в РФ до прожиточного минимума поможет сократить дифференциацию зарплат, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы исходим из того, что дифференциация сократится, мы МРОТ увеличиваем для того, чтобы дифференциация сократилась», — сказал министр.

Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.