Рынок кредитных карт РФ по итогам 2017 года вырос на 12,3% и достиг отметки в 1,122 трлн рублей, следует из опубликованного Тинькофф Банком исследования.

Как поясняется в документе, сильнее всего объем рынка увеличился в третьем квартале: на 58,2 млрд рублей, наибольший месячный рост был зафиксирован в сентябре - 26,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

По данным банка, лидерами роста стали Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк. Портфель Сбербанка на рынке кредитных карт по итогам года вырос на 3% и составил 510,6 млрд рублей, на долю банка приходится 45,5% рынка. Тинькофф Банк увеличил портфель на 2,2% - до 130,2 млрд рублей, сохранив долю рынка равную 11,6%. Альфа-Банк за 2017 год нарастил портфель на 13,8% - до 93,6 млрд рублей, его доля на рынке составила 8,3%. В пятерку лидеров также входят ВТБ (объединенный портфель ВТБ24 и ВТБ составил 92,6 млрд рублей) и банк «Восточный экспресс» с портфелем в 2,3 млрд рублей.

«К концу года совокупная доля пяти крупнейших банков увеличилась до 76,5%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более одного миллиарда рублей составило 34 с суммарной долей рынка равной 98,9%», - сообщают авторы исследования.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, учитывая положительную динамику потребительского кредитования в прошедшем году, можно с уверенностью ожидать, что в 2018 году рынок продолжит рост.

«За год наш портфель кредитных карт вырос на 27%. При этом качество портфеля остается нашим неизменным приоритетом: мы поддерживаем низкий уровень одобрения и придерживаемся политики низких первоначальных кредитных лимитов, что позволяет нам отбирать только самых надежных клиентов», - пояснил Оливер Хьюз.

Исследование было основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).