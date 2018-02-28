В Таиланде Krungthai Bank вслед за Bangkok Bank остановил проведение операций с криптовалютами, которые осуществлялись через частную местную криптобиржу TDAX (Thai Digital Asset Exchange), в связи со сложившейся ситуацией отложившей свои планы о проведении ICO.

Банк объяснил такое решение отсутствием четкой нормативной базы в отношении криптовалют, а также циркуляром, ранее изданым Центробанком Таиланда, в котором финансовые учреждения попросили воздержаться от участия в деятельности с использованием криптовалют, сообщает Anycoin .

Центральный банк также напомнил, что не признает криптовалюты платежным средством, а банки должны следовать требования политики KYC и проверять своих клиентов.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее Bangkok Bank прекратил обслуживание криптовалютной биржи TDAX. Он, в свою очередь, принял такое решение «из-за несоответствия криптобиржи бизнес-направлениям банка».

Криптобиржа TDAX также сотрудничает с Kasikornbank (Kbank), который неделю назад подтвердил намерение работать с ней, и Siam Commercial Bank (SCB).