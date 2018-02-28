Первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что налоговая система будет модернизирована без существенных изменений налогового права.
Налоговая система РФ, вероятно, будет модернизирована, но без существенных изменений налогового права, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии ФНС.
«Мы, вполне возможно, модернизируем немного налоговую систему. Но я не вижу сейчас каких-либо сигналов о том, что это будут существенные изменения налогового права» , — заявил он.
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