Налоговая система РФ, вероятно, будет модернизирована, но без существенных изменений налогового права, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии ФНС.

«Мы, вполне возможно, модернизируем немного налоговую систему. Но я не вижу сейчас каких-либо сигналов о том, что это будут существенные изменения налогового права» , — заявил он.