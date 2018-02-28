Правительство РФ решило не объединять ФНС и ФТС, но их взаимодействие будет более плотным, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии ФНС.

«В отношении ФНС и ФТС сегодня выглядит более оправданным решение о большей координации этих двух служб, при этом они сохранят самостоятельность и будут соответствующими подразделениями и службами Министерства финансов РФ», — сказал Шувалов.

При этом они будут теснее взаимодействовать между собой, уточнил он.