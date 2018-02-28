Американский суд вынес решение о прекращении производства по иску PPF Management к Сбербанку , Промсвязьбанку и ряду других ответчиков на 750 млн долларов.



Как рассказал Банки.ру источник, знакомый с ходом процесса, решение Федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка было абсолютно логичным и ожидаемым.

«27 февраля 2018 года суд принял решение отклонить иск компании PPF Management LLC, который был подан в конце 2016 года против Сбербанка и ряда других ответчиков, как неподведомственный данному», — прокомментировали решение суда в Сбербанке.



В январе 2017 года стало известно о выдвижении иска по делу о «рейдерском захвате» предприятия по добыче щебня и производству гранита «Павловскгранит» в США. Среди ответчиков, в частности, были Промсвязьбанк, Сбербанк и его президент — предправления Герман Греф.

Истцы требовали возмещения ущерба в размере 750 млн долларов по семи пунктам иска. Дело было подано от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций «Павловскгранита».