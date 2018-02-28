Совет Федерации одобрил на заседании в среду президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, сообщает ТАСС .

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Это стало возможным в связи с законом, принятым в декабре 2017 года, которым в том числе устанавливалось, что полностью МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года.

Тем не менее 10 января 2018 года на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда увеличится не в январе 2019 года, а уже в мае 2018 года, после чего внес в Госдуму соответствующий законопроект, который нижняя палата приняла в третьем чтении 16 февраля.

Таким образом, согласно закону, с 1 мая 2018 года МРОТ будет составлять 11 163 рубля в месяц. Как напомнил ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, реализация этого закона «коснется трех миллионов человек, значительная часть которых занята в государственных и муниципальных учреждениях».