В Воронеже направлено в суд уголовное дело о серии краж денежных средств через платежную систему. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

В июле прошлого года сотрудники Главного управления МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о хищении денежных средств со счетов клиентов компании QIWI сотрудником воронежского офиса продаж одного из сотовых операторов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что представитель компании находил в Интернете лиц, занимающихся сомнительной, на его взгляд, деятельностью. Имея доступ к осуществлению операций по абонентским номерам клиентов, он убедился, что отобранные им абоненты используют QIWI-кошелек, после чего неправомерно осуществлял замену сим-карт абонентов, помещая их в заранее подготовленный телефон. Затем обвиняемый с помощью коротких СМС-команд либо с помощью непосредственного входа в QIWI-кошелек переводил денежные средства на свой личный кошелек и далее на банковскую карту. Далее фигурант обналичивал денежные средства через банкоматы и использовал их по своему усмотрению.

На основании представленных сотрудниками воронежской полиции материалов в отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый совершил порядка 52 неправомерных замен сим-карт и похитил у граждан около 100 тыс. рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.