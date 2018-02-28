Мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa банка «Союз». Доступ к сервису получат все клиенты, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear, говорится в релизе кредитной организации.

«Оплата с помощью смартфона возможна везде, где принимают карты: даже если терминал торговой точки не поддерживает бесконтактную оплату, платеж будет произведен — подобно операциям по карте с магнитной полосой», — подчеркивают в банке.

Samsung Pay позволяет использовать как расчетные , так и кредитные карты. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно провести по экрану телефона снизу вверх, выбрать карту, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или ПИН-кода приложения и поднести устройство к терминалу для оплаты.

Безопасность операций обеспечивает трехуровневая защита, отмечают в «Союзе»: во время совершения трансакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение — токен (формируется случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении), при каждой покупке необходима авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду, при этом встроенная система безопасности Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы и защищает устройство от попыток вредоносных атак.



Сервис совместим со следующими устройствами Samsung: Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A8 | A8+, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier и Gear Sport (только NFC).

