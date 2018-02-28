Сбербанк России начал тестировать в сервисе «Сбербанк Онлайн» интеграцию с порталом госуслуг. Так порталу Банки.ру прокомментировали размещение в приложении для iOS баннера, связанного с выбором участка для голосования на президентских выборах.

«Сбербанк традиционно проводит информационные кампании, приуроченные к важным государственным датам. В марте мы напоминаем своим клиентам о том, что у них есть возможность выбрать удобный для них участок для голосования. На текущий момент Сбербанк тестирует в пилотном режиме интеграцию с порталом госуслуг по нескольким сервисам (в частности, регистрация на портале, создание учетной записи (ЕСИА), отображение виджетов и баннеров). В «Сбербанк Онлайн» реализована функция информирования и упрощенного доступа к порталу госуслуг. Подать заявление на получение открепительного талона можно на портале», — сказали в пресс-службе крупнейшего российского банка.



Возможность доступна большинству пользователей «Сбербанк Онлайн», на этой неделе — 100% пользователей. В пресс-службе подчеркнули, что данная функция доступна лишь несколько дней и пока рано подводить итоги.

Напомним, что в январе ЦИК и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан на выборах президента 18 марта.

Во вторник, 27 февраля, стало известно о появлении в приложении Сбербанка для iOS баннера, призывавшего выбрать участок для голосования (он вел на портал госуслуг).