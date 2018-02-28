На текущий момент в Сбербанке есть люди, у которых достаточно опыта, чтобы занять место Барта Шлатмана, — он до недавнего времени был старшим вице-президентом банка. Такое заявление глава Сбербанка России Герман Греф сделал в рамках конференц-кола с аналитиками и журналистами.

«Сейчас у нас накопился опыт у некоторых людей, которые могут занять его место, — сказал Греф. — Я думаю, что для нас будет не такой болезненный процесс — его уход. Сейчас у нас есть один из сопредседателей нашего блока «Технологии», один из главных IT-директоров по технологиям. Его зовут Дэвид Рафаловски. У Дэвида есть также уникальный опыт в Agile, и он очень высококвалифицированный технический специалист».

21 февраля 2018 года стало известно, что старший вице-президент Сбербанка Барт Шлатман покинул свой пост.

Шлатман, в частности, отвечал за трансформацию Сбербанка в экосистему с 1 февраля 2017 года.

Причину ухода Шлатмана из банка Греф раскрыть отказался, сославшись на то, что у Шлатмана были на это личные мотивы.

В декабре 2017 года в банке сообщили, что Рафаловски с 1 февраля 2018 года займет пост старшего вице-президента, технического директора (СТО) группы Сбербанка и соруководителя блока «Технологии» .