По данным глобального опроса инвесторов за 2018 год, проведенном PwC, 41% инвесторов считают кибератаки самой серьезной угрозой для бизнеса.

Аналогичное количество руководителей компаний (40%) включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков, но в отличие от инвесторов, их больше беспокоят такие проблемы, как чрезмерное регулирование и терроризм (41% и 42% соответственно), говорится в сообщении компании. При этом 64% инвесторов считают, что для повышения уровня доверия клиенов к бизнесу компании должны сосредоточиться на вопросах кибербезопасности.

Угрозы, которые препятствуют росту доходов компании, по мнению инвесторов - геополитическая нестабильность (39% опрошенных серьезно этим обеспокоены), темпы технологических изменений (37%), популизм (33%) и протекционизм (32%).

По словам Тима Клау, руководителя практики анализа и контроля рисков PwС в России, согласно данным опроса PwC, инвесторы менее оптимистичны в отношении роста доходов бизнеса в течение ближайших 12 месяцев, чем руководители компаний. 54% инвесторов рассчитывают на повышение темпов мирового экономического роста за этот период времени. В качестве оснований для своих сомнений они ссылаются на дестабилизирующее влияние новых технологий. В частности, многие инвесторы серьезно обеспокоены кибератаками, которые воспринимаются ими как самая серьезная угроза для бизнеса.

Специалисты PwC провели опрос 1293 руководителей предприятий и 663 специалистов в области инвестиций из разных стран мира: управляющих фондами, аналитиков фондового рынка, специалистов по инструментам с фиксированной доходностью, рейтинговых агентств и частных инвесторов.