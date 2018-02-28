Правительство России вносит в Госдуму законопроект, освобождающий от налогов выплаты семьям с детьми. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, с 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

«В связи с тем, что такая господдержка носит социальный характер, законопроектом предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — говорится в документе.