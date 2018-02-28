Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в январе 2018 года увеличилась на 3,9% и составила 2,95 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

В абсолютном выражении объем просрочки вырос на 111,2 млрд рублей, а доля этого показателя увеличилась с 6,2% до 6,4% в кредитном портфеле. За прошедший месяц рост просроченной задолженности был зафиксирован у 280 из 558 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, то есть чуть больше чем у половины всех банков. Для сравнения: за весь 2017 год просрочка выросла у 234 банков.

Из 100 крупнейших банков наиболее существенно этот показатель в январе увеличился у ВТБ, присоединившего розничную «дочку» (ВТБ 24), — на 145,9%, или 180,5 млрд рублей. На втором месте — Сбербанк (рост на 21,1 млрд, или 5,3%), на третьем — санируемый Промсвязьбанк (рост на 12,6 млрд, или 11,8%). Далее с большим отрывом по сумме прироста следует еще один крупный санируемый банк — Бинбанк (рост на 3,2 млрд, или 13,8%), а также банк «ФК Открытие», санация которого оперативно завершилась в декабре 2017 года (рост на 2,7 млрд, или 1,6%). Всем перечисленным организациям рост просрочки преимущественно определили корпоративные заемщики. Даже у ВТБ, получившего крупный розничный портфель от упраздненного ВТБ 24, доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в общем приросте за месяц составила почти 52%.

По данным Банка России, просроченная задолженность по корпоративным кредитам в январе выросла на 5,6%, а по розничным — на 0,9%. При этом розничная просрочка, в отличие от корпоративной, за 2017 год в целом сократилась — на 0,4%.

Просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за январь увеличилась на 104,4 млрд рублей, до 2,1 трлн, а ее доля в портфеле, по данным финансового рейтинга Банки.ру, составляет 6,2%. К сумме просрочки в розничном портфеле за месяц прибавилось 6,8 млрд рублей, ее размер вырос до 855,6 млрд. Удельный вес просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составил 6,98% (для сравнения: на 1 февраля 2017 года эта доля достигала 8%).

Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам (унаследованным от ВТБ 24) показал банк ВТБ (рост на 86,8 млрд, или 317%). Второй по этому показателю в январе — Сбербанк (рост на 3,4 млрд, или 2,2%), третий — Промсвязьбанк (рост на 2,3 млрд рублей, или 13,1%, за месяц). Такая же тройка сформировалась и по росту просрочки в корпоративном кредитном портфеле.



Также можно отметить и существенное сокращение розничной просрочки банком «Уралсиб» (на 6,2 млрд рублей, или 35,1%, за месяц). По корпоративному блоку наиболее значительно сократил просроченную задолженность БМ-Банк (на 12 млрд рублей, или 5,8%, в январе).